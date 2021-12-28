Над Украиной пролетели два американских разведчика. Они собрали данные о российских войсках

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На Украиной 27 декабря летали два самолета-разведчика Военно-воздушных сил США. Это была одной из первых миссий, в которой ВВС США открыто выполняли полеты в воздушном пространстве Украины.

Об этом пишет Forbes.

В небе находились самолет наблюдения E-8C и самолет разведки RC-135V. Они пролетели возле границ с Россией и вблизи оккупированных территорий Донбасса, собрав информацию и данные о расположении российских войск. США передадут эту информацию Украине.

Издание отмечает, что полет этих самолетов был не только разведывательным, но и демонстративным — это был ответ США на ультимативные требования России дать гарантии о нерасширении НАТО на Восток.