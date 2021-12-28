Режиссер «Игры в кальмара» договаривается с Netflix о съемках третьего сезона

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Режиссер сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хек договаривается с Netflix о съемках третьего сезона сериала. Он всего месяц назад анонсировал второй сезон.

Об этом пишет Yonhap.

«Я веду переговоры с Netflix по поводу второго сезона, а также третьего сезона», — сказал он.

По словам режиссера, переговоры должны завершиться в ближайшее время. Это впервые Хван Дон Хек поделился информацией о третьем сезоне. В ноябре он анонсировал создание второго сезона, но его съемки еще не начались.