В Карпатах возможен сход лавины. Спасатели объявили 4 уровень опасности
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- София Телишевская
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В Карпатах сегодня, 27 декабря, ожидаются сильные снегопады и метели. Из-за непогоды в горах объявили высокий риск схода лавин.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
В горах Ивано-Франковской области и на высокогорье восточной части Закарпатской области объявлен четвертый уровень опасности схода лавин. А вот на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области удерживается третий уровень опасности.
Кроме того, на участке Днестра между Галичем и Днестровским водохранилищем в течение нескольких дней ожидается интенсивное образование наста, а местами ледостава.
- В Украине в рамках запуска системы GPS-мониторинга для усовершенствования безопасности туристов заработало мобильное приложение «Порятунок в горах».
- В горах ежегодно гибнут десятки человек. В начале декабря в Карпатах объявляли об опасности схода лавин. Однако трое мужчин в Закарпатской области выехали в горы на снегоходах и заблудились. На следующий день двое из них вышли на связь, еще одного спасатели нашли мертвым на четвертые сутки.