У Путина назвали расширение НАТО «вопросом жизни и смерти» России
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Michael Parulava / Unsplash
У президента РФ Владимира Путина считают расширение НАТО вопросом «жизни и смерти» России.
Об этом заявил его спикер Дмитрий Песков, пишет РБК.
Он считает, что страны Запада «методически обманывали» Россию о нерасширении НАТО на восток.
«Причем в результате этого обмана мы пришли к ситуации, когда наша безопасность под угрозой дальнейшей экспансии и политической, и военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ», — пояснил Песков.
В этой связи вопрос гарантий безопасности для РФ от НАТО о нерасширении Альянса на постсоветские страны является для России «вопросом жизни и смерти».
- Ранее западные СМИ сообщили о подготовке Кремлем наступления на Украину на нескольких фронтах «в январе-феврале» 2022 года с привлечением до 175 тысяч военных. Скопление войск подтвердили в Пентагоне. Страны Евросоюза и США предупредили Россию о последствиях и санкциях.
- По данным разведки США, Россия планирует широкомасштабное быстрое наступление на трех направлениях. Также Россия усиливает группировку боевиков «ЛНР» и «ДНР».
- Россия требует гарантии от НАТО по нерасширению на восток Европы, а 21 декабря министр обороны РФ заявил, что американские ЧВК «готовят на Донбассе провокации с химическим оружием». В США это заявление опровергли, а также заверили, что «не пойдут на компромисс по ключевым принципам, на которых строится европейская безопасность».