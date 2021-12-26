WP: Азовское море может стать плацдармом для вторжения войск России в Украину. Секретарь СНБО считает это направление «тяжелое местом»

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Азовское море может стать плацдармом для вторжения войск России в Украину.

Об этом пишет The Washington Post.

Береговая линия Азова имеет для России значительную ценность, с учетом того, что ее захват даст контроль над портовыми городами Мариуполь и Бердянск, а также создаст сухопутный коридор в оккупированный Крым.

«Несмотря на все внимание международного сообщества, уделяемое сосредоточению российских войск на сухопутных границах Украины, если вторжение начнется с моря, украинские силы в значительной степени будут бессильны. Они не могут юридически предпринять какие-либо действия до тех пор, пока первый российский солдат не ступит на сушу», — пишет газета.

После того, как Украина потеряла 70% своего Военно-морского флота в 2014 году, в Азовском море доминирует Россия. Кроме того, она регулярно перекрывает акваторию якобы для учений, создавая ограничения для движения украинских кораблей. В декабре РФ закрыла 70% акватории.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в случае войны Азовское море будет активно использоваться для давления на южные города Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорит, что с точки зрения возможного вторжения для Украины Азов «тяжелое место».

По словам Данилова, любой попытке вторжения с моря ВСУ будут противодействовать с помощью ракетных комплексов «Нептун».