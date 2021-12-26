Генсек НАТО готов впервые за 2,5 года созвать Совет с Россией
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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NATO / Website
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг готов впервые за 2,5 года в начале января созвать Совет Россия — НАТО.
Об этом пишет Deutsche Welle.
Сейчас Столтенберг контактирует с Россией на этот счет, но подтверждения из Москвы пока нет.
В МИД России подтвердили, что такое предложение получили, однако в настоящее время его рассматривают и еще не имеют окончательного ответа.
12—13 января НАТО проведет встречу Военного комитета на уровне глав генштабов стран-членов Альянса. Этот комитет разрабатывает военные рекомендации для Североатлантического совета.
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