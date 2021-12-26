В Украине выявили около 3 тысяч новых зараженных коронавирусом. Вакцинировались — 28 тысяч
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
-
Plastifikator x «Бабель»
В Украине за минувшие сутки 25 декабря зафиксировали 2,8 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. В их числе 30 медиков и 240 детей.
Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.
В больницы из-за болезни попали 1 832 человека, а 138 пациентов умерли от осложнений. В то же время 4 279 больных успешно выздоровели от коронавируса.
Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (251) и Киевской области (196).
Также в течение суток от коронавируса вакцинировались 28 тысяч человек. 9 тысяч получили первую дозу вакцины, а 18 тысяч — вторую.
- 15 декабря Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 марта 2022 года. Он действует в Украине с мая 2020 года.
- 18 декабря в Украине подтвердили первый случай заражения человека штаммом «Омикрон». 21 декабря главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что человек, у которого выявили первый случай штамма «Омикрон» в Украине, уже получил отрицательный тест.