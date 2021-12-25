В Японии разрешили таблетки Merck против коронавируса

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Christina Victoria Craft / Unsplash

Министерство здравоохранения Японии разрешило использование таблеток для лечения COVID-19 «Молнупиравир», разработанных американской фармацевтической фирмой Merck.

Об этом сообщает NHK.

Министерство планирует доставить препарат в медицинские учреждения и аптеки по всей стране, чтобы пациенты могли начать принимать его уже на следующей неделе.

Пациенты, которые могут получать «Молнупиравир», должны быть не моложе 18 лет, у них должны наблюдаться легкие или умеренные симптомы, а также они должны находиться в зоне риска возникновения серьезного заболевания. Препарат не будут прописывать беременным женщинам.

Начинать прием препарата нужно в течение пяти дней с момента появления симптомов. Этот пероральный препарат в форме таблеток нужно будет принимать два раза в день в течение пяти дней. Министерство сообщило, что препарат будет предоставляться бесплатно.