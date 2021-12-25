Швеция повысила уровень боеготовности из-за действий России на границе с Украиной

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Óglaigh na hÉireann / Flickr

На фоне концентрации российских войск у границы с Украиной Швеция повысила уровень боеготовности своих вооруженных сил.

Об этом пишет газета Dagens Nyheter.

«Мы привели нашу готовность в соответствие со сложившейся ситуацией. Она серьезна и вызывает опасения. Конечно, сейчас мы делаем больше и готовы к более быстрым действиям, чем обычно. Мы готовы к разным вариантам развития ситуации, в том числе и в непосредственной близости от наших границ», — заявил главнокомандующий шведской армией Микаэль Бюден.

Он подчеркнул, что особое внимание уделяется острову Готланд в Балтийском море, имеющему стратегическое значение. В 2015 году решением парламента туда вернули воинские части для потенциальной защиты острова. «В условиях напряженности в Украине и Европе естественно, что меры обеспечения боеготовности включают также Готланд и Балтийское море. Мы должны быть готовы действовать по разным направлениям», — сказал главнокомандующий.