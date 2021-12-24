NYT: Пентагон работает над передачей Украине оперативных данных разведки для реагирования в случае вторжения России
- Автор:
- Олег Панфилович
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David B. Gleason / Flickr
Министерство обороны США работает над возможностью предоставления Украине разведывательных данных, которые помогут быстрее реагировать на вероятное российское вторжение.
Об этом пишет The New York Times.
Эта разведывательная информация будет включать изображения, показывающие движение российских войск и позволяющие определить, собираются ли они пересечь границу. В статье отмечается, что администрация Байдена осознает, насколько важна осведомленность в реальном времени для правительства Украины. Американские спецслужбы уже предоставляют Украине доступ к большему количеству разведданных, чем раньше.
Источники издания в Пентагоне опасаются, что в случае одобрения такого шага президентом Джо Байденом это может вызвать возмущение в России. The New Yor Times также сообщила, что небольшая группа сотрудников Пентагона недавно приезжала в Украину, чтобы оценить потребности страны в противовоздушной обороне.
- Россия сосредоточила вокруг Украины группы войск численностью свыше 100 тысяч и продолжает стягивать войска. Западные СМИ сообщают, что в масштабном вторжении могут участвовать до 175 тысяч российских военных. Также Россия усиливает группировки боевиков «ЛНР» и «ДНР».
- России в случае вторжения грозят масштабные санкции, вплоть до отключения от платежной системы SWIFT. В РФ уже заявили, что «выживут», если это произойдет.
- Россия требует гарантии от НАТО о нерасширении на восток Европы, а 21 декабря министр обороны РФ заявил, что американские ЧВК «готовят на Донбассе провокации с химическим оружием». В США это заявление опровергли.