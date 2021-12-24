Зеленский созывает на 29 декабря заседание СНБО

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Официальный сайт президента Украины

Президент Владимир Зеленский инициировал заседание Совета национальной безопасности и обороны 29 декабря.

Об этом сообщается на странице СНБО в Facebook.

«Сегодня, 24 декабря 2021, после доклада секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова президенту Украины Владимиру Зеленскому глава государства принял решение о проведении в среду, 29 декабря 2021 года, заседания СНБО Украины», — говорится в сообщении.