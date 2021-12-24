Зеленский созывает на 29 декабря заседание СНБО
- Автор:
- Олег Панфилович
- Дата:
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Официальный сайт президента Украины
Президент Владимир Зеленский инициировал заседание Совета национальной безопасности и обороны 29 декабря.
Об этом сообщается на странице СНБО в Facebook.
«Сегодня, 24 декабря 2021, после доклада секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова президенту Украины Владимиру Зеленскому глава государства принял решение о проведении в среду, 29 декабря 2021 года, заседания СНБО Украины», — говорится в сообщении.
- 22 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия стянула к украинской границе более 265 тысяч военных, из них 122 тысячи находятся на расстоянии 200 километров.
- Ранее западные СМИ сообщили о подготовке Кремлем наступления на нескольких фронтах в январе-феврале 2022 года с привлечением до 175 тысяч военных. Скопление войск подтвердили в Пентагоне. США и страны Евросоюза предупредили Россию о последствиях и санкциях.
- По данным разведки США, Россия планирует широкомасштабное быстрое наступление на трех направлениях. Также Россия усиливает группировки боевиков «ЛНР» и «ДНР».
- Россия требует гарантии от НАТО по нерасширению на восток Европы, а 21 декабря министр обороны РФ заявил, что американские ЧВК «готовят на Донбассе провокации с химическим оружием». В США это заявление опровергли, а также заверили, что «не пойдут на компромисс по ключевым принципам, на которых строится европейская безопасность».