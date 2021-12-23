Штаб ООС показал видео боевой стрельбы из Javelin. «Экраны» на башне танков он пробивает

Новости

Штаб Операции объединенных сил показал видео тренировочной стрельбы боевым зарядом FGM-148 из противотанкового ракетного комплекса Javelin.

Стрельбы по бронетехнике прошли 22 декабря на одном из полигонов Донбасса. Украинские военнослужащие успешно уничтожили цель с первого выстрела. Важная особенность этого ПТРК в том, что он поражает заданную цель почти со 100% точностью.

На видео показано, что Javelin с легкостью пробил защитный «экран» на башне танка. Такими же «экранами» свои танки «защитили» российские войска, которые скапливаются возле границ Украины. Вероятно, командование РФ полагает, что они помогут технике выжить после выстрела из Javelin.

Обычно «экранами» обшивают корпус техники. Это помогает сбить кумулятивную струю большинства противотанковых зарядов от РПГ, но Javelin работает по принципу удара с неба (после выстрела ракета поднимается вверх).