Исследование: Бустерная доза вакцины CoronaVac не защищает от штамма «Омикрон»
- Автор:
- Олег Панфилович
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Jernej Furman / Flickr
Исследователи из Гонконга пришли к выводу, что бустерная доза вакцины CoronaVac китайской компании Sinovac не обеспечивает должного уровня защиты от штамма «Омикрон».
Об этом пишет Reuters.
Исследование проводили ученые из Гонконгского университета и Китайского университета Гонконга при финансовой поддержке правительства Гонконга. Ученые выяснили, что препарат Pfizer-BioNTech оказался в этом вопросе более эффективным. Одна доза вакцины Pfizer после двух доз CoronaVac обеспечила«защитные уровни» антител против штамма «Омикрон». Три дозы вакцины CoronaVac не обеспечили такого уровня, заявили ученые.
В Гонконге используются вакцины Sinovac и Pfizer-BioNTech. Но люди в возрасте 12—17 лет имеют право только на вакцину Pfizer.
- В середине декабря сообщалось, что две дозы применяющейся в Украине вакцины CoronaVac не защищают от нового штамма коронавируса «Омикрон». У Pfizer есть защита, но она слабая.
- Ранее сообщалось, что антитела от вакцины Pfizer в 40 раз менее эффективны против штамма «Омикрон». Компания после этого сообщила, что необходимо колоть три дозы.