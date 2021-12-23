Помогли сигналы. Посол Германии считает маловероятным вторжение войск России в Украину

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Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен считает, что риск полномасштабного вторжения войск России в Украину снизился благодаря четким и скоординированным сигналам Европы в адрес Кремля.

Об этом пишет Deutsche Welle.

«В течение прошедших недель мы не наблюдали существенного наращивания военных подразделений вблизи границы России и Украины. Учитывая это, я считаю вероятность масштабного нападения России и в дальнейшем низкой», — написала Фельдгузен в письме, содержание которого распространило агентство DPA.

Дипломат при этом подчеркнула, что Германия, как и ее союзники по НАТО, очень серьезно относится к передвижениям войск РФ и действиям Москвы. Она призвала смотреть на ситуацию спокойно, рассудительно, но и бдительно.