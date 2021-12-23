Регулятор США разрешил использовать таблетки Merck против коронавируса
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Christina Victoria Craft / Unsplash
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило применение таблеток («Молнупиравир») от коронавируса компании Merck для взрослых.
Об этом сообщает Reuters.
Регулятор дал разрешение на использование таблеток для лечения COVID-19 легкой и средней степени тяжести у больных из групп риска. Таблетки могут принимать люди от 18 лет, которые по состоянию здоровью подвержены риску тяжелого течения болезни.
Ранее препарат одобрила консультативная группа регулятора, но с небольшим перевесом голосов. «Молнупиравир» одобрили 13 экспертов против 10. Их опасения были связаны с недостаточной эффективностью препарата.
- 4 ноября Великобритания первой в мире выдала разрешение на таблетки Merck. 19 ноября Европейское агентство лекарственных средств одобрило применение этих таблеток, а 24 ноября Кабмин разрешил использование «Молпунавира» в Украине.
- 27 ноября стало известно, что таблетки менее эффективны, чем считалось. Согласно данным, представленным Merck, прием таблеток в ходе клинических испытаний снизил риск госпитализации или смерти на 30%, а еще в начале октября компания, основываясь на предварительных данных, заявляла о сокращении риска госпитализации или летального исхода на 50%.
- 16 декабря Дания первой в Евросоюзе разрешила применение таблеток Merck, а через день Украина подписала соглашение на закупку этих таблеток. Франция же расторгла свой контракт на закупку.