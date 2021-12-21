Королева Елизавета нарушит традицию празднования Рождества из-за коронавируса

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Королева Великобритании Елизавета II из-за быстрого распространения коронавируса «Омикрон» в нарушение многолетней традиции встретит Рождество в Виндзорском замке.

Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, ранее королева каждый год отправлялась на Рождество в Сандрингемский дворец, расположенный в Норфолке.

Работники Букингемского дворца описали это как личное решение королевы, «отражающее осторожный подход».

Также указывается, что члены королевской семьи во время праздников приедут к Елизавете II в Виндзорский замок. Сейчас неизвестно, кто именно приедет к королеве, но представитель Букингемского дворца сказал, что «все соответствующие инструкции» будут соблюдены.