Офис президента прокомментировал ситуацию с конкурсом на должность главы САП — убеждены, что финал состоится вовремя

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В Офисе президента Украины убеждены, что пятый — завершающий — этап конкурса на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры может и должен состояться вовремя — несмотря на решение Окружного административного суда Киева.

Свою позицию ОП обнародовал вечером 20 декабря.

«Конечно, мы увидели сообщение о решении Окружного административного суда города Киева по иску одного из бывших работников НАБУ по поводу процедурных аспектов проведения этого конкурсного отбора. Но подчеркиваем, что это решение суда не является окончательным и будет детально проанализировано в соответствии с требованиями закона. После этого можно будет делать основательные выводы по поводу такого решения. Впрочем, уже сейчас можно уверенно сказать, что пятый — завершающий — этап конкурса может и должен состояться вовремя, согласно тем календарным ориентирам, которые определила конкурсная комиссия», — заявили в Офисе президента.

Отметим, что финальное заседание конкурсной комиссии состоится во вторник, 21 декабря, на нем должны определить победителя. У Зеленского подчеркнули, что для завершения конкурса у комиссии есть все необходимые возможности, и что сам конкурс проходил в соответствии с буквой закона.

20 декабря, за день до финала, Окружной админсуд Киева отменил проведение конкурса на должность главы САП из-за того, что комиссия не имеет права самостоятельно принимать порядок проведения конкурса и проводить его — для этого должен быть отдельный орган. Поскольку ОАСК является судом первой инстанции, то его решение не вступает в силу до решения апелляции.