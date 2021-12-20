В Карпатах объявили значительную опасность схода лавин

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Alexey Okhrimenko / Unsplash

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что 20 декабря в Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность, а также снегопады и метель.

Об этом говорится на сайте ГСЧС.

По данным синоптиков, в горах Ивано-Франковской, Львовской областей и высокогорье Закарпатской области сохраняется третий уровень опасности.

Напомним, в понедельник в большинстве областей ожидается небольшой снег, на юго-востоке ночью умеренный, днем небольшой снег с дождем, днем в южных областях без существенных осадков. На дорогах большинства областей гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5—10 м/с. В Карпатах снег, ночью и днем -4...-9 °С. В Киеве ожидается небольшой снег, температура воздуха в течение суток 0...-2 °С.