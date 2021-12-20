В Карпатах объявили значительную опасность схода лавин
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
Alexey Okhrimenko / Unsplash
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что 20 декабря в Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность, а также снегопады и метель.
Об этом говорится на сайте ГСЧС.
По данным синоптиков, в горах Ивано-Франковской, Львовской областей и высокогорье Закарпатской области сохраняется третий уровень опасности.
Напомним, в понедельник в большинстве областей ожидается небольшой снег, на юго-востоке ночью умеренный, днем небольшой снег с дождем, днем в южных областях без существенных осадков. На дорогах большинства областей гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5—10 м/с. В Карпатах снег, ночью и днем -4...-9 °С. В Киеве ожидается небольшой снег, температура воздуха в течение суток 0...-2 °С.
- В Украине в рамках запуска системы GPS-мониторинга для усовершенствования безопасности туристов заработало мобильное приложение «Порятунок в горах».
- В горах ежегодно гибнут десятки человек. В начале декабря в Карпатах объявляли об опасности схода лавин. Однако трое мужчин в Закарпатской области выехали в горы на снегоходах и заблудились. На следующий день двое из них вышли на связь, еще одного спасатели нашли мертвым на четвертые сутки.