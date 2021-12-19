Вице-спикер Рады Александр Корниенко заявил, что выполнял регламент во время оглашения нового главы фракции «Голос»

Новости

Сергей Бортник / «Бабель»

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что выполнял регламент, когда объявлял о смене главы фракции «Голос», что партия назвала «рейдерским захватом при прямом вмешательстве Офиса президента».

Об этом он заявил в комментарии «Суспільному».

«Мы выполняем регламент. Фракция провела заседание, определила новое руководство. Сказала, что она это сделала на основе решения суда, которое говорит, что их положение больше не действует. Аппарат спросил, есть ли решение. Они показали его. То есть Аппарат сформировал запрос, который я в соответствии с регламентом объявил на заседании», — пояснил Корниенко.

Вице-спикер Рады уточнил, что несогласные с этим решением могут оспорить его в суде, а фракции «Голос» самой нужно решать на фоне раскола, «как они будут дальше жить».

17 декабря 2021 года Корниенко во время заседания парламента объявил о смене главы фракции «Голос»: вместо Ярослава Железняка будет Александра Устинова. Однако руководство партии заявило о «рейдерском захвате при прямом вмешательстве Офиса президента», а решение суда назвали фиктивным. Тогда партия «Голос» обвинила Корниенко в том, что он «отчаянно тянул время для того, чтобы обеспечить оглашение преступного решения Окружного административного суда Киева».