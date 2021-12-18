Штурм здания Конгресса США: сторонник Трампа получил 5 лет тюрьмы — это самый суровый приговор
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Blink O'fanaye / Flickr
Еще один сторонник бывшего президента США Дональда Трампа получил тюремный срок за участие в штурме здания Конгресса США. Суд приговорил 54-летнего Роберта Скотта Палмера к чуть более 5 годам лишения свободы в федеральной тюрьме, что стало самым суровым приговором по этому делу.
Об этом сообщает Tampa Bay Times.
Палмеру насчитали срок в основном за нападение на полицейских. При этом суд не учел его раскаяние, письменные извинения и доводы защиты о том, что у Палмера было трудное детство.
В письме Палмер заявил, что «власть имущие обманули и манипулировали им», пытаясь спасти свою власть за счет таких, как он, путем хаоса.
«Мне очень, очень стыдно за то, что я сделал», — сказал Палмер во время слушания.
Кроме тюремного срока, Палмеру назначили штраф в $2 тысячи и 36 месяцев надзора после освобождения.
- 6 января в Вашингтоне произошли беспорядки. В тот день Конгресс собрался, чтобы утвердить победу Джо Байдена на выборах президента. Тогда Трамп опубликовал видео, в котором в очередной раз заявил, что у него украли выборы, но снова не предоставил никаких доказательств. После этого его сторонники пошли штурмовать Капитолий, где заседает Конгресс. В результате инцидента погибли пять человек, в том числе один полицейский. Избранный президент Байден назвал этот штурм мятежом.
- ФБР не выявило доказательств сговора сторонников Трампа во время штурма. По этому делу к ответственности привлекли более 600 человек.
- 9 октября президент США Джо Байден отказал Трампу в праве сохранить конфиденциальность переписки сотрудников его администрации, которая касалась штурма здания Конгресса.