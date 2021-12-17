В МИД Украины ответили на требования РФ по НАТО: Лучшая гарантия безопасности — прекращение разрешенного Россией вооруженного конфликта

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Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Решать вопросы вступления Украины в НАТО имеют право только члены Альянса и сама Украина.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает Интерфакс-Украина.

«Это касается и исключительного суверенного права Украины самостоятельно определять развитие отношений с иностранными государствами на двустороннем уровне, в частности в сфере военного сотрудничества. Отмечаем общепризнанный факт — главной проблемой безопасности евроатлантического пространства в настоящее время является вооруженная агрессия РФ, а также нынешняя российская эскалация вдоль границы Украины и на ее оккупированных территориях», — сказал он.

Также Николенко подчеркнул, что именно сворачивание эскалации и прекращение разрешенного Россией международного вооруженного конфликта является лучшей гарантией безопасности на континенте.

«Призываем Россию как первые конструктивные шаги для достижения этой цели, безотлагательно и безоговорочно вернуться к конструктивной повестке дня и уже сейчас приступить к выполнению Минских договоренностей и договоренностей лидеров «нормандского» формата, в том числе совместных согласованных выводов саммита «нормандской четверки» 2019 года», — добавил спикер МИД Украины.

Он уточнил, что речь идет о неукоснительном соблюдении режима прекращения огня, дальнейшем разведении сил и средств, продолжении процесса разминирования, открытии и обеспечении работы новых пунктов пропуска на линии разграничения, проведении следующих этапов процесса взаимного освобождения людей и обмене соответствующими списками.