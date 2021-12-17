Вице-спикер парламента объявил о смене главы фракции «Голос». Партия заявила о «рейдерском захвате»
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Каролина Ускакович / Антон Пчелкин / «Бабель»
Вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко объявил 17 декабря о смене главы фракции «Голос»: вместо Ярослава Железняка будет Александра Устинова, заместительницей — Юлия Клименко. Однако руководство партии заявило о «рейдерском захвате при прямом вмешательстве Офиса президента»
После этого Железняк пришел на брифинг главы парламента Руслана Стефанчука и заявил, что Корниенко «совершил криминал» и объявил об изменении руководства фракции на основании «постановления Окружного административного суда Киева, которое подали и зарегистрировали два часа назад». Железняк подчеркнул, что обжалует избрание Устиновой главой фракции в суде.
Устинова же написала в Facebook, что первым предложением в должности руководителя фракции будет «вынесение на обсуждение фракции избрание нового руководителя и утверждение демократического положения, которое не позволит злоупотреблять властью ни одному руководителю».
Позднее руководство партии «Голос» заявило о «рейдерском захвате при прямом вмешательстве Офиса президента».
«Сегодня внеочередное заседание ВРУ превратилось в чистый фарс, когда первый заместитель главы Верховной Рады [Александр Корниенко] намеренно и отчаянно тянул время для того, чтобы обеспечить объявление преступного решения Окружного административного суда Киева и фиктивное решение об изменении руководства фракции в зале парламента, которое ему никак не могли принести. [...] Партия «Голос» не признает каких-либо изменений руководства своей фракции в парламенте и будет использовать все юридические и политические механизмы для защиты. Всю вину за рейдерский захват фракции мы возлагаем на Офис президента, первого заместителя главы Верховной Рады и бывших членов партии, так называемую группу «Справедливость», — заявили в «Голосе».
Несколько месяцев назад в «Голосе» произошел раскол: большинство партийцев требовали увольнения руководства партии и фракции, а 10 народных депутатов заявили о создании отдельного объединения «Справедливость» в парламенте. В объединение вошли: Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараськин, Ярослав Юрчишин и Ярослав Рущишин. Это большая часть парламентской фракции «Голос» — всего в ней 20 членов.
Народные депутаты обвинили руководителя партии Киру Рудык в узурпации власти и коррупционных договорняках, а руководителя фракции Ярослава Железняка в том, что тот не выполняет свои обязанности главы фракции и 5 месяцев подряд отказывается созвать заседание фракции. Перед этим из-за руководства из партии вышел один из ее основателей и лидеров Сергей Притула.
- 22 октября часть «Голоса» (депутаты «Справедливости») заявила, что Железняка уволили с должности главы фракции, но он все отрицал. Партия также заявила, что попытки отстранить Ярослава Железняка от должности главы фракции «Голос» не имеют юридической силы.
- Депутаты «Справедливости» обвиняли руководство партии «Голос» в растрате более 1,3 миллиона гривен из бюджета, другие депутаты фракции обвиняли «Справедливость» в сотрудничестве с Офисом президента.