Вице-спикер парламента объявил о смене главы фракции «Голос». Партия заявила о «рейдерском захвате»

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Каролина Ускакович / Антон Пчелкин / «Бабель»

Вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко объявил 17 декабря о смене главы фракции «Голос»: вместо Ярослава Железняка будет Александра Устинова, заместительницей — Юлия Клименко. Однако руководство партии заявило о «рейдерском захвате при прямом вмешательстве Офиса президента»

После этого Железняк пришел на брифинг главы парламента Руслана Стефанчука и заявил, что Корниенко «совершил криминал» и объявил об изменении руководства фракции на основании «постановления Окружного административного суда Киева, которое подали и зарегистрировали два часа назад». Железняк подчеркнул, что обжалует избрание Устиновой главой фракции в суде.

Алексей Гончаренко / Facebook

Устинова же написала в Facebook, что первым предложением в должности руководителя фракции будет «вынесение на обсуждение фракции избрание нового руководителя и утверждение демократического положения, которое не позволит злоупотреблять властью ни одному руководителю».

Позднее руководство партии «Голос» заявило о «рейдерском захвате при прямом вмешательстве Офиса президента».

«Сегодня внеочередное заседание ВРУ превратилось в чистый фарс, когда первый заместитель главы Верховной Рады [Александр Корниенко] намеренно и отчаянно тянул время для того, чтобы обеспечить объявление преступного решения Окружного административного суда Киева и фиктивное решение об изменении руководства фракции в зале парламента, которое ему никак не могли принести. [...] Партия «Голос» не признает каких-либо изменений руководства своей фракции в парламенте и будет использовать все юридические и политические механизмы для защиты. Всю вину за рейдерский захват фракции мы возлагаем на Офис президента, первого заместителя главы Верховной Рады и бывших членов партии, так называемую группу «Справедливость», — заявили в «Голосе».

Несколько месяцев назад в «Голосе» произошел раскол: большинство партийцев требовали увольнения руководства партии и фракции, а 10 народных депутатов заявили о создании отдельного объединения «Справедливость» в парламенте. В объединение вошли: Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараськин, Ярослав Юрчишин и Ярослав Рущишин. Это большая часть парламентской фракции «Голос» — всего в ней 20 членов.

Народные депутаты обвинили руководителя партии Киру Рудык в узурпации власти и коррупционных договорняках, а руководителя фракции Ярослава Железняка в том, что тот не выполняет свои обязанности главы фракции и 5 месяцев подряд отказывается созвать заседание фракции. Перед этим из-за руководства из партии вышел один из ее основателей и лидеров Сергей Притула.