Вторую нитку «Северного потока — 2» начали заполнять техническим газом

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Вторую нитку газопровода «Северный поток — 2» начали заполнять техническим газом, чтобы поддерживать в нем нормальное давление и в дальнейшем начать транспортировку газа.

Об этом компания-оператор Nord Stream 2 сообщила в пятницу, 17 декабря.

Аналогично процедуре, которую проводили по первой нитке, вторая нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объема и давления. Компания также отмечает, что ранее по второй нитке «успешно завершили пусконаладочные работы по контролю целостности газопровода».

Первую нитку заполнили техническим газом 18 октября, тогда же объявили, что она готова к работе.

Газопровод состоит из двух ниток протяженностью более 1,2 тысяч километров, каждая общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. По ним Россия будет поставлять газ в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.