Страны G7 назвали штамм «Омикрон» самой большой угрозой здравоохранению во всем мире
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Plastifikator x «Бабель»
Страны «Большой семерки» назвали новый штамм коронавируса «Омикрон» главной угрозой глобальной системе здравоохранения. Они призвали все государства мира сотрудничать и обмениваться информацией о новом штамме.
Об этом говорится в совместном заявлении G7.
«Министры, глубоко обеспокоенные ростом количества случаев заболевания, согласились с тем, что эти события [связанные с «Омикроном»] следует рассматривать как серьезную угрозу для глобального здравоохранения», — отметили они.
В этой связи министры отметили важность сотрудничества и обмена информацией. Они считают, что это станет ключом к разрешению ситуации.
«Министры отметили важность равного доступа к диагностике, секвенированию генома, к вакцинам и терапевтическим средствам. Они также согласились с ростом важности бустерных кампаний и регулярных тестов вместе с постоянными нефармацевтическими мерами», — говорится в заявлении.
- 11 ноября в Ботсване выявили новый штамм коронавируса «Омикрон» (B.1.1.529). Но первыми о нем сообщили представители Минздрава из Южно-Африканской Республики. Они провели несколько исследований и выявили очень быстрое распространение этого штамма в некоторых регионах страны. Ученые считают, что он может быть опаснее всех известных штаммов. Его усложненная мутация, вероятно, позволяет обходить защиту антител. Случаи заражения уже зафиксировали на всех континентах, кроме Антарктиды.
- Из-за штамма многие страны мира закрылись от Южной Африки и усилили карантин. 13 декабря был подтвержден первый случай смерти у пациента с «Омикроном».
- Украина приняла решение, что прибывающие из Африки должны пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию.
- Есть опасения, что со временем B.1.1.529 может переходить в тяжелую форму. Известно, что штамм способен заражать вакцинированных, а также людей с иммунитетом. Компания Pfizer уже заявила, что против «Омикрона» необходимо прививать тремя дозами вакцины.