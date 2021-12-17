Страны G7 назвали штамм «Омикрон» самой большой угрозой здравоохранению во всем мире

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Plastifikator x «Бабель»

Страны «Большой семерки» назвали новый штамм коронавируса «Омикрон» главной угрозой глобальной системе здравоохранения. Они призвали все государства мира сотрудничать и обмениваться информацией о новом штамме.

Об этом говорится в совместном заявлении G7.

«Министры, глубоко обеспокоенные ростом количества случаев заболевания, согласились с тем, что эти события [связанные с «Омикроном»] следует рассматривать как серьезную угрозу для глобального здравоохранения», — отметили они.

В этой связи министры отметили важность сотрудничества и обмена информацией. Они считают, что это станет ключом к разрешению ситуации.

«Министры отметили важность равного доступа к диагностике, секвенированию генома, к вакцинам и терапевтическим средствам. Они также согласились с ростом важности бустерных кампаний и регулярных тестов вместе с постоянными нефармацевтическими мерами», — говорится в заявлении.