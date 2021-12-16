Исследование: «Омикрон» поражает бронхи в 70 раз быстрее других штаммов коронавируса

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Штамм коронавируса «Омикрон» способен инфицировать человека в 70 раз быстрее, чем «Дельта» и начальный вариант.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Университета Гонконга.

Ученые изучали, как «Омикрон» влияет на человеческие легкие. Для этого они использовали легочную ткань, удаленную для лечения, которую обычно выбрасывают.

Как выяснилось, через 24 часа после заражения вирусные частицы «Омикрона» размножались в бронхах в 70 раз быстрее, чем частицы штамма «Дельта» и других вариантов вируса.

В то же время «Омикрон» оказался более чем в 10 раз менее эффективным в пораженных легочных тканях, чем начальный вариант вируса. Поэтому ученые предположили, что «Омикрон» влечет за собой меньшую тяжесть заболевания.

«Важно отметить, что тяжесть заболевания у людей определяется не только репликацией вируса, но и иммунным ответом организма на инфекцию, что может привести к нарушению регуляции врожденной иммунной системы, то есть к цитокиновому шторму [когда иммунитет начинает уничтожать свой организм]», — заявил доктор Майкл Чан Чи-вай, главный исследователь Центра иммунологии и инфекции.

Также исследователи отметили, что очень заразный вирус может вызвать более тяжелое течение заболевания и повышенную смертность, даже если он менее патогенен.