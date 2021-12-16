Глава разведки Кирилл Буданов подтвердил, что проживает вместе с уволенным из МВД Александром Гогилашвили

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Каролина Ускакович / «Бабель»

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов проживает в одном доме с Александром Гогилашвили, которого недавно уволили с должности замминистра внутренних дел.

Об этом говорится в расследованиях команды журналистов «Слідство.Інфо» и Bihus.Info.

Расследователи установили, что Гогилашвили женат на личной помощнице президента Украины Марии Левченко и они вместе проживают в одном из домов в селе Хотов под Киевом.

Наблюдая за усадьбой, журналисты зафиксировали, как туда не раз приезжал неизвестный автомобиль Volvo в сопровождении внедорожника Nissan на номерах прикрытия. Выезд этого Volvo сопровождался усиленными мерами безопасности, к которым привлекали даже кинологов СБУ.

По данным расследователей, этот же кортеж был замечен на въезде в Главное управление разведки на Рыбальском острове в Киеве. «Слідство.Інфо» не смогло установить пассажира Volvo, но считает, что это мог быть руководитель ГУР Кирилл Буданов.

В то же время в комментарии Bihus.Info Буданов подтвердил, что временно проживает в одном доме с Александром Гогилашвили.

«Я там не живу, а временно проживаю, потому что в моей квартире делается ремонт. Гогилашвили — мой друг, я этого никогда не скрывал. Он предложил на определенный период пожить у него», — сказал Буданов.

По его словам, дом официально арендует жена Гогилашвили, а журналист Денис Бигус утверждает, что усадббой владеет Диана Стрелковская — жена Вячеслава Стрелковского, которого «называют организатором конвертцентров».