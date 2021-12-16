Глава разведки Кирилл Буданов подтвердил, что проживает вместе с уволенным из МВД Александром Гогилашвили
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- София Телишевская
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Каролина Ускакович / «Бабель»
Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов проживает в одном доме с Александром Гогилашвили, которого недавно уволили с должности замминистра внутренних дел.
Об этом говорится в расследованиях команды журналистов «Слідство.Інфо» и Bihus.Info.
Расследователи установили, что Гогилашвили женат на личной помощнице президента Украины Марии Левченко и они вместе проживают в одном из домов в селе Хотов под Киевом.
Наблюдая за усадьбой, журналисты зафиксировали, как туда не раз приезжал неизвестный автомобиль Volvo в сопровождении внедорожника Nissan на номерах прикрытия. Выезд этого Volvo сопровождался усиленными мерами безопасности, к которым привлекали даже кинологов СБУ.
По данным расследователей, этот же кортеж был замечен на въезде в Главное управление разведки на Рыбальском острове в Киеве. «Слідство.Інфо» не смогло установить пассажира Volvo, но считает, что это мог быть руководитель ГУР Кирилл Буданов.
В то же время в комментарии Bihus.Info Буданов подтвердил, что временно проживает в одном доме с Александром Гогилашвили.
«Я там не живу, а временно проживаю, потому что в моей квартире делается ремонт. Гогилашвили — мой друг, я этого никогда не скрывал. Он предложил на определенный период пожить у него», — сказал Буданов.
По его словам, дом официально арендует жена Гогилашвили, а журналист Денис Бигус утверждает, что усадббой владеет Диана Стрелковская — жена Вячеслава Стрелковского, которого «называют организатором конвертцентров».
- 11 декабря в YouTube выложили видео, на котором Гогилашвили устроил разборки с правоохранителями на одном из блокпостов в Донецкой области, которые остановили его автомобиль для проверки документов. Гогилашвили возмущался, что полицейские не знают, кто он такой.
- 12 декабря появилось второе видео с Гогилашвили. На кадрах инцидент, который произошел 24 ноября этого года. Патрульные остановили автомобиль Гогилашвили для проверки документов, но у Гогилашвили это вызвало раздражение. Он обматерил патрульного и спросил, почему тот «не узнал начальство». Полицейский при этом спокойно объяснял, что выполняет свои служебные обязанности.
- Глава МВД инициировал внутреннее расследование и заявил, что отстранит Гогилашвили от должности. Президент Зеленский попросил уволить Гогилашвили.
- 12 декабря «Центр журналистских расследований» сообщил, что у Гогилашвили есть действительный паспорт гражданина России и индивидуальный налоговый номер.
- 13 декабря Кабмин уволил Гогилашвили. Сам чиновник позднее сообщил, что написал заявление на увольнение и признал, что виноват.