Президент Зеленский провел встречу с лидерами Франции и Германии. Говорили о российской угрозе и курсе в НАТО
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Президент Украины Владимир Зеленский 15 декабря на полях саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе встретился отдельно с президентом Франции и канцлером Германии, а после провел с ними трехстороннюю встречу.
Об этом сообщает Офис президента.
Встреча с Макроном
На встрече с Эмманюэлем Макроном Зеленский обсудил вопросы совместных экономических проектов, европейской интеграции Украины, скоординировал позиции Украины и Франции в отношении евроатлантических устремлений украинского государства и обговорил противодействие российской гибридной агрессии в Европе.
Встреча с Шольцом
Во время первой встречи с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцом Зеленский выразил надежду, что новое немецкое правительство продолжит поддерживать Украину, в том числе в вопросе сохранения транзита газа через территорию Украины после 2024 года. Зеленский пригласил Шольца в Украину.
Встреча трех лидеров
Во время трехсторонней встречи лидеры стран обговаривали войну на Донбассе и угрозу масштабного вторжения войск России в Украину.
Зеленский подчеркнул, что Украина не поддается ни на какие провокации на границе и не намерена проявлять агрессивные действия. Он отметил, что страна придерживается дипломатического пути урегулирования конфликта на Донбассе.
Стороны согласились продолжить активную работу в «нормандском формате» и добиться выполнения решений, принятых четырьмя сторонами, включая Россию, на саммите в Париже 9 декабря 2019 года. Зеленский подчеркнул, что в первую очередь это касается соблюдения режима прекращения огня на Донбассе, взаимное освобождение пленных и открытие двух новых пунктов пропуска.
Лидеры стран призвали российскую сторону вернуться к конструктивной работе в «нормандском формате».
- «Нормандский формат» — это переговоры глав государств Украины, Франции, России, федерального канцлера Германии («нормандской четверки») относительно войны на Донбассе.
- В последний раз лидеры стран проводили встречу в формате видеоконференции в ноябре 2020 года. Встреча вживую в Париже прошла в декабре 2019 года. Украина планировала встречу в 2021 году, но Россия методично уходит от подготовки встречи.
- 8 ноября глава МИД РФ Лавров отказался от встречи в рамках формата, сославшись на две причины, среди которых — утверждение итогового документа будущей встречи. 10 ноября Германия и Франция обвинили Россию в срыве запланированных переговоров в «нормандском формате». Они отмечают, что РФ выдвигает неприемлемые условия и хочет стать нейтральным посредником.
- В МИД Украины заявили, что Россия таким образом «добивает формат», а в РФ выдвинули условия для встречи — Украина должна выполнить все Минские договоренности.
- 8 декабря в РФ заявили, что не против присоединения США к формату.