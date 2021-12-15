Президент Зеленский провел встречу с лидерами Франции и Германии. Говорили о российской угрозе и курсе в НАТО

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Президент Украины Владимир Зеленский 15 декабря на полях саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе встретился отдельно с президентом Франции и канцлером Германии, а после провел с ними трехстороннюю встречу.

Об этом сообщает Офис президента.

Встреча с Макроном

На встрече с Эмманюэлем Макроном Зеленский обсудил вопросы совместных экономических проектов, европейской интеграции Украины, скоординировал позиции Украины и Франции в отношении евроатлантических устремлений украинского государства и обговорил противодействие российской гибридной агрессии в Европе.

Встреча с Шольцом

Во время первой встречи с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцом Зеленский выразил надежду, что новое немецкое правительство продолжит поддерживать Украину, в том числе в вопросе сохранения транзита газа через территорию Украины после 2024 года. Зеленский пригласил Шольца в Украину.

Встреча трех лидеров

Во время трехсторонней встречи лидеры стран обговаривали войну на Донбассе и угрозу масштабного вторжения войск России в Украину.

Зеленский подчеркнул, что Украина не поддается ни на какие провокации на границе и не намерена проявлять агрессивные действия. Он отметил, что страна придерживается дипломатического пути урегулирования конфликта на Донбассе.

Стороны согласились продолжить активную работу в «нормандском формате» и добиться выполнения решений, принятых четырьмя сторонами, включая Россию, на саммите в Париже 9 декабря 2019 года. Зеленский подчеркнул, что в первую очередь это касается соблюдения режима прекращения огня на Донбассе, взаимное освобождение пленных и открытие двух новых пунктов пропуска.

Лидеры стран призвали российскую сторону вернуться к конструктивной работе в «нормандском формате».