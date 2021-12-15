В Мукачево среди вакцинированных разыграли автомобиль
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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John Twohig / Flickr
Мукачевский городской совет устроил розыгрыш среди вакцинированных жителей города. Главным призом был автомобиль — Renault Duster.
Об этом пишет пресс-служба горсовета.
«Сегодня в Мукачево определили победителя второго этапа акции «Вакцинируйся. Сохрани жизнь». Им стал Марченко Андрей Андреевич, победитель акции получит внедорожник», — говорится в сообщении.
Кроме автомобиля, также было разыграно и два телевизора. Победители акции должны в течение 10 дней прийти в ЦПАУ и предоставить все необходимые документы.
- В Украине с 8 ноября начали отстранять от работы невакцинированных педагогов и чиновников без сохранения зарплаты и начисления стажа (увольнять их запрещено) — до тех пор, пока они не сделают прививку. Для них вакцинация от коронавируса обязательна. Это правило не распространяется на работников, которые имеют противопоказания к вакцинации и предоставили соответствующий документ. С 8 ноября такую справку можно взять у семейного врача (форма №028).
- С 9 декабря перечень профессий, для которых вакцинация обязательна, расширили. Туда добавили работников учреждений социальной сферы, защиты прав детей и реабилитационных учреждений; государственных служащих; сотрудников стратегических для государства предприятий («Укрпочта», «Укрзалізниця», «Нафтогаз», «Энергоатом», «Мотор Січ», «Суспільне»).
- 15 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что за вакцинацию от коронавируса обеими дозами украинцы получат по тысяче гривен. Их можно будет потратить на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, билеты в кинотеатр, театр, музей, концерт или выставку или билеты на поездки по стране. Также деньги можно будет потратить на приобретение книг.