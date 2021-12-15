В Мукачево среди вакцинированных разыграли автомобиль

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John Twohig / Flickr

Мукачевский городской совет устроил розыгрыш среди вакцинированных жителей города. Главным призом был автомобиль — Renault Duster.

Об этом пишет пресс-служба горсовета.

«Сегодня в Мукачево определили победителя второго этапа акции «Вакцинируйся. Сохрани жизнь». Им стал Марченко Андрей Андреевич, победитель акции получит внедорожник», — говорится в сообщении.

Кроме автомобиля, также было разыграно и два телевизора. Победители акции должны в течение 10 дней прийти в ЦПАУ и предоставить все необходимые документы.