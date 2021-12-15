Адаптивный карантин продлили до 31 марта 2022 года

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Пресс-служба Кабинета министров Украины

Кабинет министров Украины продлил адаптивный карантин до 31 марта 2022 года. Он действует в Украине с мая 2020 года.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 15 декабря.

«Именно благодаря вакцинации мы можем остановить пандемию. В то же время, пока уровень вакцинации в Украине не достигнет 70%, мы должны продолжать соблюдать все карантинные ограничения. Чтобы максимально эффективно противодействовать пандемии и защитить здоровье людей, правительство продолжает адаптивный карантин», — сказал премьер-министр Денис Шмигаль.

Сейчас уровень вакцинации взрослого населения пересек отметку в 40%.

Следовательно, все карантинные правила доступа к публичным местам остаются в силе: наличие COVID-сертификата, ношения масок и соблюдения дистанции.