Минобороны: Россия продолжает стягивать войска к границам Украины
- Автор:
- София Телишевская
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УНИАН / Ратынский Вячеслав
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что после онлайн-саммита президентов Джо Байдена и Владимира Путина Россия не прекратила стягивать войска к границам Украины.
Об этом он сказал в телефонном разговоре с журналистом издания Politico.
По его словам, у России сейчас более 100 тысяч военных, разбросанных от оккупированного Крыма до северо-западной границы РФ и Беларуси. Следовательно, «агрессор может атаковать одновременно на нескольких фронтах с применением артиллерии, танков и авиации».
Министр обороны подчеркнул, что новое вторжение будет катастрофическим как для России, так и Украины.
«Это будет украинская кровь, это будет российская кровь, и многие солдаты из России вернутся домой в гробах. Это может быть катастрофа», — отметил он и добавил, что украинская армия насчитывает около 250 тысяч военных, 200 тысяч резервистов в территориальных подразделениях и 400 тысяч ветеранов украинско-российской гибридной войны.
Министр подчеркнул, что наличие 15 атомных энергоблоков на территории Украины делают любую стрельбу особенно опасной.
По мнению Резникова, Путин не так сильно заинтересован в Украине, как в том, чтобы показать Европе, на что способна Россия, поскольку «захватив Украину, Кремль войдет в Европу».
Напомним, 7 декабря между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным состоялся видеозвонок, во время которого они обговорили угрозу вторжения войск России в Украину. Байден призвал к мирной деэскалации и предупредил о серьезных санкциях. Путин просил гарантии от США о нерасширении НАТО на восток.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что диалог президентов сделал возможным «сдерживание» ситуации вокруг Украины. Президент Владимир Зеленский тоже положительно оценил видеоразговор лидеров США и России.
- 9 декабря Владимир Зеленский провел разговор с Джо Байденом. Президенты обсудили поддержку Украины на фоне агрессии РФ и скоординировали позиции по дальнейшим шагам в поиске путей к миру на Донбассе. В Белом доме назвали разговор «очень теплым», он длился 90 минут.
- Кроме того, 9 декабря состоялось заседание ТКГ по Донбассу, на котором Россия отклонила все инициативы украинской делегации.