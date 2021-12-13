Две петиции об отмене вакцинации против коронавируса набрали 25 тысяч подписей. Зеленский должен ответить на них
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Bicanski / Pixino
Две петиции на сайте президента об отмене принудительной вакцинации против коронавируса в Украине набрали по 25 тысяч подписей.
Инициатором первой петиции (текст здесь) является Дмитрий Зинькевич, она была подана 23 сентября и по состоянию на 22:00 набрала 25 121 голос.
Автор петиции просит президента и парламент «пересмотреть средства влияния чиновников на людей» и запретить «принудительную вакцинацию населения».
«Не должно быть того, что люди вакцинируются просроченными вакцинами под страхом увольнения с работы или неполучения заработной платы. Прошу президента и министра здравоохранения предоставить людям право выбирать, хотят они вакцинироваться или нет. Мы вас поддержали на выборах — поддержите теперь и Вы нас», — призвал Зинькевич.
Автором второй петиции (текст здесь) является Юрий Ахрамейко, она была инициирована 27 сентября и собрала 25 444 подписей.
В тексте автор требует полностью отменить карантин, «бессмысленный масочный режим» и вакцинацию, которая «уже стала принудительной для некоторых слоев населения». В то же время он предлагает оставить вакцинацию для желающих «и только на платной основе».
По данным Ахрамейко, за 2021 год Украина потратила из бюджета на «фейковую болезнь» 36 млрд гривен, которые «не ваши деньги и не деньги правительства, а наши деньги честных налогоплательщиков». Автор петиции призвал думать, прежде всего, о возврате внешних долгов и «остановить эту вакханалию».
Кроме того, он требует не вести статистику коронавируса и не упоминать о нем в новостях.
«Уже давно и так понятно, что этим пытаются манипулировать, данные о больных и умерших не соответствуют действительности. Очень много случаев, когда просят родственников умершего записать, что от ковида, и за это предлагают вознаграждение и помощь в похоронах. […] раздули на весь мир так, словно мы все превращаемся в зомби и спасет нас только маска и вакцина», – добавил автор петиции.
Мужчина пожаловался, что украинцам угрожают и шантажируют увольнением с работы ради увеличения процента привитых.
«Уже сейчас понятно, что мировая фейковая пандемия не закончится 2—3 дозами вакцины, будут и дальше всех колоть раз в полгода или год. И, скорее всего, это всего лишь первый пилотный проект», — подчеркнул Ахрамейко.
- В конце октября Зеленский уже отвечал на петицию о введении уголовной ответственности за принудительную вакцинацию. Тогда он заявил, что принятие законов является полномочием парламента и объяснил, что согласно Конституции, человек, его жизнь и здоровье признаются в Украине высшей социальной ценностью, но из-за особо опасных инфекционных заболеваний могут осуществляться обязательные медицинские осмотры, профилактические прививки, лечебные и карантинные мероприятия.
- В Украине с 8 ноября начали отстранять от работы невакцинированных педагогов и чиновников без сохранения зарплаты и начисления стажа (увольнять их запрещено) — до того момента, пока они не сделают прививку. Для них вакцинация от коронавируса обязательна. Это правило не распространяется на работников, имеющих противопоказания к вакцинации и предоставивших соответствующий документ. С 8 ноября такую справку можно взять у семейного врача (форма №028).
- С 9 декабря перечень профессий, для которых вакцинация обязательна, расширили. Туда добавили работников учреждений социальной сферы, защиты прав детей и реабилитационных учреждений; государственных служащих; сотрудников стратегических для государства предприятий («Укрпочта», «Укрзалізниця», «Нафтогаз», «Энергоатом», «Мотор Січ», «Суспільне»).