Зеленский ответил на петицию о введении уголовной ответственности за принудительную вакцинацию

Президент Владимир Зеленский просит главу Верховной Рады и премьер-министра рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за «принудительную вакцинацию» и выплате компенсаций за возможные негативные последствия после прививки.
Об этом говорится в ответе главы государства на петицию «Уголовная ответственность за принудительную вакцинацию», которая набрала необходимые 25 тысяч подписей.
Зеленский отметил, что принятие законов входит исключительно в полномочия парламента и напомнил, что согласно Конституции, человек, его жизнь и здоровье признаются в Украине наивысшей социальной ценностью.
«При этом предусмотрено, что в отношении отдельных особо опасных инфекционных заболеваний могут осуществляться обязательные медицинские осмотры, профилактические прививки, лечебные и карантинные меры в порядке, установленном законами Украины», — отметил президент.
Кроме того, он подчеркнул, что в соответствии с законом распространение опасных инфекций предусматривает обязательные профилактические прививки среди работников отдельных профессий, а в случае обострения ситуации такие прививки могут проводиться на отдельных территориях и объектах.
Напомним, за сутки 22 октября от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 483 человека.
- С 7 ноября в Украине введут обязательную вакцинацию от коронавируса для госчиновников и работников образования. Минздрав утвердил перечень профессий, производств и организаций, работники которых обязаны сделать прививки от коронавируса. В него включили работников учебных заведений, центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.