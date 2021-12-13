В Украине за сутки вакцинировали более 50 тысяч человек, 188 COVID-пациентов умерли

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В Украине за последние сутки, 12 декабря, медики выявили 4 073 новых случая коронавирусной болезни (в том числе заболели 377 детей и 37 медработников). От осложнений заболевания умерли 188 пациентов, а накануне — 238.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 3,5 миллиона случаев COVID-19. При этом 91 215 человек умерли от осложнений болезни, а 3,2 миллиона граждан выздоровели.

Также за сутки медики вакцинировали 53 291 человека, их них одну дозу получили — 16 551, полностью иммунизированы — 36740.

С начала вакцинальной кампании уже привиты 14 131 445 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 12 457 651.

В Минздраве отмечают, что вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни.