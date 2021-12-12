Помощница госсекретаря США посетит Киев и Москву для обсуждения военной угрозы со стороны России

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Помощница госсекретаря США Карен Донфрид 13—15 декабря посетит Киев и Москву.

Как сообщает «Голос Америки», она встретится с высокопоставленными чиновниками, чтобы обсудить наращивание войск России вблизи границ Украины и «подтвердить приверженность США обязательствам по обеспечению суверенитета» украинского государства.

«Донфрид подчеркнет, что мы можем добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта в Донбассе путем выполнения Минских соглашений и поддержки «нормандского формата», — заявили в Госдепартаменте.

Как передает Интерфакс, в РФ помощница госсекретаря встретится с замглавы администрации президента Путина Дмитрием Козаком.

После встреч с чиновниками Донфрид отправится Брюссель (15—16 декабря), где проведет консультации с союзниками по НАТО для дипломатического разрешения кризиса.