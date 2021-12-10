Польские спецслужбы обнародовали запись разговора диспетчера и пилота при посадке самолета Ryanair с оппозиционером Протасевичем

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Польша обнародовала аудиозапись переговоров между диспетчером и пилотом самолета Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем, который принудительно посадили в Минске в мае.

Запись выложил на своей странице в Facebook спикер министра-координатора спецслужб.

«Представляю презентацию об основных выводах расследования операции беларусских спецслужб против Романа Протасевича. 23 мая самолет Ryanair вынужденно приземлился в аэропорту Минска. Для этого спецслужбы Беларуси предоставили неправдивую информацию о якобы угрозе взрыва, терроризировали экипаж и лишали свободы пассажиров, в том числе польских граждан», — отметил он в сообщении.

На аудио слышен третий голос, подсказывающий диспетчеру, как отвечать на разные вопросы пилота. Когда пилот начинает уточнять информацию, слышно, как диспетчер консультируется, что именно ему отвечать, с третьим лицом.

По данным польских служб, это «офицер беларусских служб», «следивший за работой диспетчера и дававший указания».

В частности, диспетчер говорит пилоту, что на борту самолета есть бомба, код опасности «красный», поэтому нужно садиться в Минске.