Польские спецслужбы обнародовали запись разговора диспетчера и пилота при посадке самолета Ryanair с оппозиционером Протасевичем
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Unsplash / Kevin Hackert
Польша обнародовала аудиозапись переговоров между диспетчером и пилотом самолета Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем, который принудительно посадили в Минске в мае.
Запись выложил на своей странице в Facebook спикер министра-координатора спецслужб.
«Представляю презентацию об основных выводах расследования операции беларусских спецслужб против Романа Протасевича. 23 мая самолет Ryanair вынужденно приземлился в аэропорту Минска. Для этого спецслужбы Беларуси предоставили неправдивую информацию о якобы угрозе взрыва, терроризировали экипаж и лишали свободы пассажиров, в том числе польских граждан», — отметил он в сообщении.
На аудио слышен третий голос, подсказывающий диспетчеру, как отвечать на разные вопросы пилота. Когда пилот начинает уточнять информацию, слышно, как диспетчер консультируется, что именно ему отвечать, с третьим лицом.
По данным польских служб, это «офицер беларусских служб», «следивший за работой диспетчера и дававший указания».
В частности, диспетчер говорит пилоту, что на борту самолета есть бомба, код опасности «красный», поэтому нужно садиться в Минске.
- Ранее беларусский авиадиспетчер, участвовавший в посадке самолета Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем, рассказал детали инцидента. По его словам, операцией руководили сотрудники КГБ Беларуси.
- 23 мая в аэропорту Минск задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в конце концов не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- После этого ряд стран, в том числе и Украина, прекратили авиасообщение с Беларусью. 3 июня беларусский госканал ОНТ показал полуторачасовое «интервью» с Протасевичем. На фрагментах видео он публично признает свою «вину» в призывах к протестам в Беларуси и уверяет, что уважает самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, называя его «человеком со стальными яйцами».