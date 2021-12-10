Швейцария еще на год заморозила активы Януковича и его окружения
- Автор:
- Олег Панфилович
- Дата:
-
Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images
Федеральный совет Швейцарии решил продолжить заморозку активов беглого экс-президента Виктора Януковича и его окружения до февраля 2023 года.
Об этом сообщает правительство Швейцарии.
В ведомстве пояснили, что продлили на год превентивную блокировку активов, чтобы поддержать сотрудничество в сфере правосудия с украинскими властями. При этом в правительстве Швейцарии подчеркнули, что максимальная продолжительность такой заморозки ограничена десятью годами.
Власти Швейцарии также напомнили, что в феврале 2014 года в связи с тогдашней ситуацией в Украине правительство заморозило активы Януковича и его окружение на сумму около 70 миллионов швейцарских франков ($76 млн).
- В июне 2019 года суд Европейского Союза общей юрисдикции впервые аннулировал санкции, которые вводили против Виктора Януковича.
- 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы заочно.
- 28 января 2021 года Виктору Януковичу сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины) — в связи с подписанием «Харьковских соглашений» в пользу России. Янукович якобы предоставил тогда еще президенту РФ Дмитрию Медведеву помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Янукович заявил, что готов свидетельствовать по этому делу и пригласил Офис генпрокурора и ГБР в Ростов.