В Украине выявили более 11 тысяч новых зараженных коронавирусом. Вакцинировались — 157 тысяч человек

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В Украине за сутки 9 декабря зафиксировали более 11 тысяч новых зараженных коронавирусом. Среди них 214 медиков и 1 010 детей.

Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.

В больницы из-за болезни госпитализировали 2 551 человека, а 442 больных умерли от осложнений. В то же время 24 456 украинцев выздоровели от коронавируса.

Также 157 тысяч украинцев в течение суток вакцинировались от коронавируса. 57 тысяч получили первую дозу, а 100 тысяч – вторую дозу.

В Минздраве отмечают, что уже более 14 миллионов человек в Украине получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса. Это составляет чуть более 45% всего взрослого населения.