Глава ОП Андрей Ермак заявил о готовности США присоединиться к переговорам по Донбассу

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Сергей Моргунов / «Бабель»

Соединенные Штаты Америки решили стать участником мирного разрешения конфликта на востоке Украины. Однако в каком именно формате это будет происходить — пока неизвестно.

Об этом в эфире программы «Право на власть» заявил глава ОП Андрей Ермак.

По его словам, участие США в урегулировании мирного процесса в Украине может означать создание параллельного формата, который будет проводиться вместе с «нормандским».

«США приняли для себя решение быть активным участником мирного процесса. Как это будет происходить — зависит от многих обстоятельств. Это может быть параллельный трек вместе с «нормандским форматом», потому что, безусловно, нужно это уважать, потому что наши партнеры очень многое сделали... США очень заинтересованы, чтобы в Украину пришел мир», — заявил Ермак.

Напомним, президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден провели телефонные переговоры на фоне стягивания Россией войск вблизи украинских границ. По словам Байдена, если РФ пойдет на такой шаг, США вместе с партнерами будут готовы к «беспрецедентным санкциям». Также американский лидер заверил, что РФ не может решать судьбу вступления Украины в НАТО.