«Рождественское» перемирие и обмен пленными: Украина предложила в ОБСЕ десять шагов по урегулированию ситуации на Донбассе
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- Екатерина Кадакова
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Дивеев Сергей / УНИАН
Украина на переговорах по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе в ОБСЕ предложила предпринять 10 шагов, в том числе новое «рождественское» перемирие и обмен удерживаемыми людьми.
Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ 9 декабря, сообщает Укринформ.
«Предстоящие рождественские праздники — лучшее время для движения вперед, если только оно снова не будет заблокировано политической повесткой дня или требованием о так называемом прямом диалоге», — подчеркнул он.
По словам Цымбалюка, Украина призвала возобновить работу всех КПВВ, существующих вдоль линии столкновения, открыть два дополнительных пункта пропуска возле Золотого и Счастья и доработать план разминирования.
Кроме этого, украинская сторона предложила утвердить дополнительные участки разведения сил и средств.
В то же время отмечается, что нужно усилить мониторинговые возможности наблюдательной миссии, в частности открыть новые передовые патрульные базы и прекратить «глушение» беспилотников.
Глава украинской миссии в ОБСЕ призвал российскую сторону вернуться к дипломатическому пути урегулирования начатого ею вооруженного конфликта — как в «минском», так и в «нормандском» форматах.
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