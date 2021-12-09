«Рождественское» перемирие и обмен пленными: Украина предложила в ОБСЕ десять шагов по урегулированию ситуации на Донбассе

Новости

Дивеев Сергей / УНИАН

Украина на переговорах по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе в ОБСЕ предложила предпринять 10 шагов, в том числе новое «рождественское» перемирие и обмен удерживаемыми людьми.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ 9 декабря, сообщает Укринформ.

«Предстоящие рождественские праздники — лучшее время для движения вперед, если только оно снова не будет заблокировано политической повесткой дня или требованием о так называемом прямом диалоге», — подчеркнул он.

По словам Цымбалюка, Украина призвала возобновить работу всех КПВВ, существующих вдоль линии столкновения, открыть два дополнительных пункта пропуска возле Золотого и Счастья и доработать план разминирования.

Кроме этого, украинская сторона предложила утвердить дополнительные участки разведения сил и средств.

В то же время отмечается, что нужно усилить мониторинговые возможности наблюдательной миссии, в частности открыть новые передовые патрульные базы и прекратить «глушение» беспилотников.

Глава украинской миссии в ОБСЕ призвал российскую сторону вернуться к дипломатическому пути урегулирования начатого ею вооруженного конфликта — как в «минском», так и в «нормандском» форматах.