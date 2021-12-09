Латвия и Румыния обновили условия въезда для граждан Украины. Они касаются ПЦР-тестов

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Barcroft Media / Contributor

Латвия и Румыния обновили условия въезда для граждан Украины.

Как сообщает посольство Украины в Латвийской Республике, с 9 декабря украинцы смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус в аэропорту Риги по прибытии.

Латвийские пограничники могут потребовать сдать тест. Также его могут пройти граждане Украины, которые имеют COVID-сертификаты с QR-кодом, сгенерированные в приложении «Дія».

Сейчас в стране действует выборочное тестирование на коронавирус всех въезжающих. Пускают в страну без препятствий полностью привитых людей с сертификатами. Без сертификатов, но с ПЦР-тестом можно въехать только в исключительных, не туристических случаях.

Румыния с 10 декабря до 8 января 2022 года будет требовать при въезде ПЦР-тест даже у вакцинированных украинцев, сообщает Госпогранслужба. Без негативного результата теста, сделанного не более чем за 48 часов до въезда, направят на 14-дневных карантин.