Великобритания вводит обязательное тестирование и короткую самоизоляцию для всех въезжающих в страну

Великобритания ужесточает правила въезда в страну из-за распространения нового штамма коронавируса. После въезда все должны сдать ПЦР-тест на коронавирус в течение двух дней.

Об этом пишет посольство Украины в Великобритании в своем Facebook.

До получения результатов теста нужно находиться на самоизоляции.

Также в стране был введен обязательный масочный режим в магазинах и общественном транспорте. Кроме того, те, кто контактировал с зараженными новым штаммом коронавируса, должны оставаться на самоизоляции под наблюдением Национальной службы здоровья.