Великобритания вводит обязательное тестирование и короткую самоизоляцию для всех въезжающих в страну

Великобритания ужесточает правила въезда в страну из-за распространения нового штамма коронавируса. После въезда все должны сдать ПЦР-тест на коронавирус в течение двух дней.
Об этом пишет посольство Украины в Великобритании в своем Facebook.
До получения результатов теста нужно находиться на самоизоляции.
Также в стране был введен обязательный масочный режим в магазинах и общественном транспорте. Кроме того, те, кто контактировал с зараженными новым штаммом коронавируса, должны оставаться на самоизоляции под наблюдением Национальной службы здоровья.
- 11 ноября в Ботсване был обнаружен новый штамм коронавируса «Омикрон» (B.1.1.529). Но первыми о нем сообщили представители Минздрава из Южно-Африканской Республики. Они провели несколько исследований и выявили очень быстрое распространение этого штамма в некоторых регионах страны. Ученые считают, что он может быть опаснее всех известных штаммов. Его усложненная мутация, вероятно, позволяет обходить защиту антител. Случаи заражения уже зафиксировали в Европе, Австралии, США и Канаде.
- Из-за нового штамма многие страны мира ввели ограничения на поездки своих граждан в ЮАР, Ботсвану, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Намибию и Мозамбик. Украина приняла решение, что все прибывающие из этих стран должны пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию.