В Украине резко возросло количество новых зараженных коронавирусом — до 12 тысяч

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В Украине за минувшие сутки 8 декабря выявили более 12 тысяч новых зараженных коронавирусом. Среди них 194 медика и 1078 детей.

Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.

В больницы из-за коронавируса попали 2 499 человек, а 465 больных умерли от осложнений. В то же время 24,5 тысячи украинцев выздоровели от коронавируса.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Одесской (1 232) области и Киеве (1 198).

Также за сутки от коронавируса вакцинировались 178 тысяч украинцев. 69 тысяч получили первую дозу вакцины, а 109 тысяч — вторую.