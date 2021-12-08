Южная Африка одобрила бустерную прививку от коронавируса вакциной Pfizer

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

Южная Африка одобрила бустерную (третью) прививку от коронавируса Pfizer для людей в возрасте от 18 лет из-за стремительного распространения варианта «Омикрон».

Об этом сообщили в Южноафриканском управлении по регулированию товаров медицинского назначения (SAHPRA).

Как отмечается, вводить вакцину можно людям в возрасте 18 лет и старше не менее чем через 6 месяцев после второй дозы.

В то же время пациентов с тяжелым иммунодефицитом в возрасте от 12 лет можно прививать третьей дозой по меньшей мере через 28 дней после второй.

Отдельно в управлении подчеркнули, что речь идет только о вакцинации тремя дозами препарата Pfizer. Для получения разрешения смешивать вакцины в SAHPRA призвали предоставить подтверждение эффективности и безопасности этих вариантов.