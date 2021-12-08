Во Франции освободили мужчину, задержанного по подозрению в убийстве саудовского журналиста Хашогги
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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ev / Unsplash
Во Франции освободили мужчину, задержанного накануне в парижском аэропорту имени Шарля де Голля по подозрению в убийстве саудовского журналиста, колумниста The Washington Post Джамаля Хашогги.
Об этом со ссылкой на прокуратуру сообщает Reuters.
По данным прокуратуры, во время проверки мужчину ошибочно идентифицировали как бывшего члена Королевской гвардии Саудовской Аравии Халеда Аеда Аль-Отайби, указанного в санкционных документах США и Великобритании, а также в отчете ООН как причастного к убийству Хашогги в Турции.
«Детальная проверка личности этого человека показала, что ордер на него не распространялся... он был освобожден», — заверили в прокуратуре.
В посольстве Саудовской Аравии в Париже отметили, что задержанный и уже освобожденный мужчина «не имеет никакого отношения к этому делу».
- Журналист Джамаль Хашогги исчез 2 октября 2018 года, после того как зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкие спецслужбы заявили, что журналиста задушили, как только он вошел в здание, после чего его тело было расчленено и уничтожено. По информации ЦРУ, приказ об убийстве Хашогги отдал принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. В 2019 году прокуратура Саудовской Аравии объявила, что за убийство Хашогги к смертной казни приговорили 5 человек. Впоследствии эти приговоры сменили на 20 лет заключения.
- В феврале 2021 года в США рассекретили доклад разведки об обстоятельствах убийства Джамаля Хашогги. Согласно документу, операцию по захвату и убийству одобрил лично кронпринц Мухаммед ибн Салман.
- Администрация президента США существенно снизила статус принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана, де-факто правящего ближневосточной монархией. Джо Байден считает арабским лидером только короля Салмана ибн Абдул-Азиза аль Сауда и планирует строить дальнейшие отношения именно с ним.