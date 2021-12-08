Читатели Time выбрали человеком года президента Бразилии Жаира Болсонару

Новости

Wikimedia Commons

Человеком года по версии читателей журнала Time стал президент Бразилии Жаир Болсонару.

Читатели американского журнала могли проголосовать за человека или группу людей, которые по их мнению наиболее позитивно или негативно повлияли на мир в 2021 году. В итоге проголосовали более 9 миллионов человек.

Болсонару получил 24% голосов, обойдя бывшего президента США Дональда Трампа (9%), медработников-борцов с пандемией (6,3%) и российского оппозиционера Алексея Навального (6%), который находится в колонии.

Читайте также: Журнал Time опубликовал 100 лучших фото 2021 года

Правый политик Жаир Болсонару (поклонник Трампа) запомнился критикой противоэпидемических мер в разгар пандемии коронавируса у себя в стране, а также оскорблениями в адрес защитников прав женщин, сексменьшинств и национальных меньшинств.

Больше всего Болсонару выступал против вакцинации и локдауна. Сам же политик не вакцинирован, из-за чего его не пускали в заведения в других странах. В декабре Верховный суд Бразилии одобрил расследование в отношении президента за высказывания о прямой связи вакцины от COVID-19 с угрозой заражения СПИДом. В октябре 2021 года YouTube забанили Болсонару за фейки о коронавирусе.

Человек года, выбранного редакцией Time, объявят 13 декабря.