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Зеленский продлил на 10 лет санкции против 237 человек, организовавших выборы в Госдуму РФ в оккупированном Крыму

Автор:
София Телишевская
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Getty

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие очередное решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 10 ноября 2021 года. Документ продлевает с 3 до 10 лет введенные ранее санкции против ряда лиц, участвовавших в организации российских выборов на территории оккупированного Крыма.

Соответствующие указы обнародованы на сайте президента.

В расширенные санкционные списки попали:

Под санкции попали агитаторы, члены «территориальных избирательных комиссий» и кандидаты, а также российские силовики из ФСБ. Всего в списке 237 человек (граждане Украины, России и один кореец).

Санкции включают блокировку активов, ограничение торговых операций, ограничение транзита ресурсов, перевозок по Украине, предотвращение вывода капитала, запрет на участие в приватизации и аренде госимущества, прекращение выдачи разрешений и лицензий на ввоз в Украину или вывоз валютных ценностей, ограничение выдачи наличных по платежным картам и так далее.

Указ президента вступает в силу со дня его опубликования.