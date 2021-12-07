ВОЗ: Обязательная вакцинация — это «крайняя мера» в борьбе с пандемией коронавируса

Новости

Tim Reckmann / Flickr

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения в Европе Ганс Клюге заявил, что введение обязательной вакцинации против COVID-19 будет последней и крайней мерой в борьбе с пандемией коронавируса.

«Обязательная вакцинация является абсолютной крайней мерой и может применяться только тогда, когда все варианты повышения уровня вакцинации исчерпаны», — сказал Клюге во время брифинга.

Он подчеркнул, что эффективность обязательной вакцинации очень зависит от контекста страны, и необходимо учитывать доверие общественности к власти, прежде чем прибегать к подобному.

«То, что приемлемо в одном обществе и сообществе, может не быть эффективным и допустимым в другом», — добавил чиновник.

Тем временем в Украине разрешена вакцинация детей от 12 лет, но пока не разрешено делать бустерную прививку. В настоящее время более 40 тысяч детей в возрасте от 12 до 18 лет получили хотя бы одну дозу вакцины. Всего в Украине полностью вакцинировано уже 38% взрослого населения, а по крайней мере одной дозой — 44,2%.