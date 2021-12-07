В Испании разрешили вакцинировать от коронавируса детей от 5 лет

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Roberto Jimenez Mejias / Instagram

Правительство Испании 7 декабря разрешило вакцинировать от коронавируса детей от 5 до 11 лет. Об этом сообщила испанская газета El Pais.

Прививки им будут делать препаратом Pfizer. Кампания начнется, как только первые флаконы прибудут в Испанию — ожидается, что это произойдет 13 декабря. Вакцины распределят по регионам страны, которые смогут начать процесс с 15 декабря. Министерство здравоохранения ожидает получить 3,2 миллиона доз в декабре и январе. Этого будет достаточно, чтобы сделать первую прививку практически всем детям 5—11 лет в Испании — всего их 3,3 миллиона. Вторую дозу они получат через 8 недель.

В Испании дети до 12 лет были единственной возрастной категорией, которую не вакцинировали от коронавируса. Однако данные Министерства здравоохранения за последние 14 дней свидетельствуют, что в этой возрастной группе выявили 412 случаев ковида на 100 тысяч жителей, что почти вдвое превышает средний показатель по Испании (248).