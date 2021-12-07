Исследование: лекарство от коронавируса компании GSK остается эффективным против нового штамма «Омикрон»

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Plastifikator x «Бабель»

Препарат от коронавируса компании GSK под названием «Сотровимаб» остается эффективным против нового штамма коронавируса «Омикрон». Он может противостоять всем мутациям, которые выявили в новом штамме.

Об этом пишет Bloomberg.

Исследования проводили только в лабораторных условиях. Ученые создали псевдовирус со всеми мутациями, которые имеет «Омикрон». Во время тестов «Сотровимаб» противостоял не только ключевым мутациям, но и вообще всем. Препарат тестировали на 37 мутациях, выявленных в штамме «Омикрон».

Ученые отмечают, что эффективность препарата снизилась меньше, чем в три раза, то есть это лекарство все равно будет полезно для пациентов с коронавирусом.