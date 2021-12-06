В Гонконге турист из ЮАР бесконтактно заразил мужчину штаммом «Омикрон» через коридор гостиницы. Оба были вакцинированы

Новости

Paul Biris / Getty Images

В Гонконге в отеле, где туристы из разных стран находились на самоизоляции, вакцинированный мужчина из Канады заразился вариантом коронавируса «Омикрон» от путешественника из Южной Африки через коридор.

Об этом говорится в исследовании ученых Гонконгского университета, опубликованном на сайте Центра контроля и профилактики заболеваний США (CDC).

По данным исследователей, эти два постояльца отеля не контактировали друг с другом и были вакцинированы двумя дозами препарата Pfizer-BioNTech.

Тесты на коронавирус обоих мужчин, сданные за 72 часа до вылета, показали отрицательный результат.

Через два дня после прибытия в Китай путешественник из ЮАР бессимптомно заразился коронавирусом, уже через сутки его госпитализировали.

Канадец жил с этим мужчиной на одном этаже, в номере напротив, через три дня у него появились легкие симптомы COVID-19, его тоже госпитализировали.

У остальных постояльцев, живших в соседних номерах (всего 12 человек), и персонала отеля коронавирус не выявили.

В ходе расследования выяснилось, что мужчины не выходили из своих номеров, это подтвердили и записи с камер видеонаблюдения. Также они не пользовались одними и теми же вещами и к ним не заходили другие люди. Туристы открывали двери только для того, чтобы забрать еду, оставленную сотрудниками отеля на пороге, и сдать ПЦР-тест, который проводится раз в три дня.

В связи с этим ученые считают, что «Омикрон», скорее всего, передался по воздуху через коридор, поскольку геномы вируса, полученные из двух образцов, отличались только на 1 нуклеотид.