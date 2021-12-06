В Гонконге турист из ЮАР бесконтактно заразил мужчину штаммом «Омикрон» через коридор гостиницы. Оба были вакцинированы
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
-
Paul Biris / Getty Images
В Гонконге в отеле, где туристы из разных стран находились на самоизоляции, вакцинированный мужчина из Канады заразился вариантом коронавируса «Омикрон» от путешественника из Южной Африки через коридор.
Об этом говорится в исследовании ученых Гонконгского университета, опубликованном на сайте Центра контроля и профилактики заболеваний США (CDC).
По данным исследователей, эти два постояльца отеля не контактировали друг с другом и были вакцинированы двумя дозами препарата Pfizer-BioNTech.
Тесты на коронавирус обоих мужчин, сданные за 72 часа до вылета, показали отрицательный результат.
Через два дня после прибытия в Китай путешественник из ЮАР бессимптомно заразился коронавирусом, уже через сутки его госпитализировали.
Канадец жил с этим мужчиной на одном этаже, в номере напротив, через три дня у него появились легкие симптомы COVID-19, его тоже госпитализировали.
У остальных постояльцев, живших в соседних номерах (всего 12 человек), и персонала отеля коронавирус не выявили.
В ходе расследования выяснилось, что мужчины не выходили из своих номеров, это подтвердили и записи с камер видеонаблюдения. Также они не пользовались одними и теми же вещами и к ним не заходили другие люди. Туристы открывали двери только для того, чтобы забрать еду, оставленную сотрудниками отеля на пороге, и сдать ПЦР-тест, который проводится раз в три дня.
В связи с этим ученые считают, что «Омикрон», скорее всего, передался по воздуху через коридор, поскольку геномы вируса, полученные из двух образцов, отличались только на 1 нуклеотид.
- 11 ноября в Ботсване выявили новый штамм коронавируса «Омикрон» (B.1.1.529). Но первыми о нем сообщили представители Минздрава из Южно-Африканской Республики. Они провели несколько исследований и зафиксировали очень быстрое распространение этого штамма в некоторых регионах страны. Ученые считают, что он может быть опаснее всех известных штаммов. Его усложненная мутация, вероятно, позволяет обходить защиту антител. Случаи заражения уже зафиксировали в Европе, Австралии, США и Канаде.
- Из-за штамма многие страны мира ввели ограничения на поездки своих граждан в ЮАР, Ботсвану, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Намибию и Мозамбик. Украина приняла решение, что все прибывающие из этих стран должны пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию.
- В ВОЗ призывают не паниковать из-за «Омикрона». Смертей от него еще не зафиксировали.